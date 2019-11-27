Представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении в продукты компании правок, которые указывают на признание аннексированного Крыма российской территорией. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ - Ред.) - Крым - и города федерального значения - Севастополя (в продуктах компании - Ред). (Названия - Ред.) приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам в среду.

Компания на встрече в депутатом показала визуальные доказательства внесенных ею изменений. Теперь, по словам Пискарева, каждый пользователь продукции Apple, входя в приложение "Карты" и выбирая на карте полуостров Крым либо любой из его городов, увидит, что этот регион отмечен как российский.

Глава комитета напомнил, что переговоры по данной теме с представителями компании Apple длились с мая 2019 года. Представители компании неоднократно просили продлить им срок на внесение изменений в свои сервисы. Госдума напоминала, что обозначение Крыма как территории Украины, как это было сначала, по российскому законодательству является уголовным преступлением. На определенном этапе переговоров с Госдумой компания просто сняла упоминание Украины в своих сервисах и не поставила упоминание России как страны, к которой относится крымский регион и его города.

"Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад", - сказал Пискарев. Он также заметил, что в процессе обсуждения этой темы все утверждали, что здесь нет никакой политики, учитывая, что Apple коммерческая организация.

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