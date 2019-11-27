Во время разговора президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос о сантехнике, которая по словам Киева пропала с украинских военных кораблей, не поднимался, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 27 ноября.

"Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема (возврата оборудования) затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего", - заявил он.

Песков уточнил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

Лидеры двух стран поговорили по телефону в понедельник, 25 ноября. Отмечалось, что Зеленский и Путин обсудили спорные моменты, возникшие после передачи задержанных в Керченском проливе кораблей.

18 ноября Россия передала Украине все три корабля. Их передача состоялась после завершения следственных действий в РФ. Вскоре украинские военные заявили, что российская сторона демонтировала с кораблей практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.

Однако в России это опровергли и заявили, что вернули Украине отремонтированные корабли и даже поменяли шторки в душе и постирали вещи моряков.

Также "Страна" разбиралась, кто разграбил украинские корабли, которые вернула Россия.