В Киеве, 26 ноября, прошла торжественная церемония проводов украинских спортсменов с нарушениями слуха на зимние Дефлимпийские игры, которые в этом году пройдут в Италии. Об этом сообщает ТСН.

Так, Украину представит рекордное количество спортсменов - 34 человека. Нынешние соревнования будут дебютными в шахматах и сноубординге.

Сами игры пройдут с 12 по 21 декабря в итальянской Ломбардии. На них будут разыграны комплекты наград в шести видах спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, хоккей и шахматы.

Видет: tsn.ua

Напомним, 9 декабря в Париже будет решаться не только вопрос мира на Донбассе, но и судьба большого российского спорта на ближайшие годы.

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