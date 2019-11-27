Российско-украинские переговоры по газовому контракту находятся в цейтноте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Коммерсант. Действующий газовый контракт истекает 31 декабря 2019 года.

"Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов… Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно", - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями. "Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения", - сказал он.

Напомним, ранее "Газпром" сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований.

Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности, в случае отсутствия контракта, закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища. Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.

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