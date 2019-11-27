Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет уходить со своей должности досрочно, а отработает весь свой срок до конца. Об этом она рассказала во время выступления в Бундестаге, передает "Интерфакс".

"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сказала она.

Уточним, что слухи о досрочной отставке Меркель начали появляться после того, как распространилась информация о ее возможной проблеме с сердцем. Ее нынешняя каденция заканчивается в 2021 году.

Напомним, на торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены, между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель произошел конфликтный разговор, который характеризует отношения двух лидеров.

Ранее в начале ноября в интервью The Economist Макрон констатировал "смерть мозга" НАТО. В ответ Меркель назвала его слова "резкими" и заявила, что не разделяет эту точку зрения.