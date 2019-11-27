Печерский районный суд Киева разрешил следователями ГБР изъять в Офисе президента документы об отпусках и командировках экс-президента Петра Порошенко за период с июня 2014 года по 20 мая 2019 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что суд разрешил ГБР доступ к табелю учета использования рабочего времени Порошенко за указанный период, сведениям о зарплате; документам, подтверждающим временную невозможность выполнения своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин; документам, подтверждающим пребывание Порошенко в официальном отпуске; документам, подтверждающим пребывание его с официальными и рабочими визитами в иностранных государствах; документам, подтверждающим пребывание Порошенко за пределами Украины на международных мероприятиях.

Также суд предоставил доступ к информации о местонахождении экс-президента 13.09.2015, 16.12.2015, 30.01.2016, 04.03.2016, 09.03.2016, 23.04.2016, 01.05.2016, 27.05.2016, 26.06.2016, 11.06.2016, 05.07.2016, 22.07.2016 , 24.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016, 08.08.2016, 11.08.2016, 29.08.2016, 17.09.2016, 23.09.2016, 23.09.2016, 11.11.2016, 01.01.2017, 09.01.2017, 04.02 .2017, 04.02.2017, 30.04.2016, 26.07.2017, 04.08.2017, 25.09.2017, 01.01.2018, 08.01.2018, 31.01.2018 и 28.03.2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что ГБР получило доступ к документам Порошенко, по которым он летал на Мальдивы.

Также мы сообщали, что Порошенко путешествовал по Канаде с адвокатом обвиняемого в убийстве экс-нардепа Шепелева.