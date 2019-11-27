В России продлили дела против освобожденных украинских моряков
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) продлила до 25 января 2020 года срок предварительно расследования против украинских моряков, которые уже вернулись на родину. Об этом заявил адвокат Николай Полозов в Facebook.
"Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года. За этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ, а также допросить какого-то свидетеля", - сказал он.
После этого, утверждает Полозов, обвиняемых моряков и их защиту уведомят о якобы завершении следственных действий и даже предоставят соответствующие материалы для ознакомления.
"В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись", - подчеркнул он.
Фото: facebook.com/nikolay.polozov
Напомним, четверо украинских моряков с затонувшего в июле у берегов Мавритании рыболовецкого траулера "Иван Голубец" вернулись домой.
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