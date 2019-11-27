Федеральная служба безопасности России (ФСБ) продлила до 25 января 2020 года срок предварительно расследования против украинских моряков, которые уже вернулись на родину. Об этом заявил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года. За этот срок следствие намерено получить ответ от оперативников по поводу проведения ОРМ, а также допросить какого-то свидетеля", - сказал он.

После этого, утверждает Полозов, обвиняемых моряков и их защиту уведомят о якобы завершении следственных действий и даже предоставят соответствующие материалы для ознакомления.

"В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Напомним, четверо украинских моряков с затонувшего в июле у берегов Мавритании рыболовецкого траулера "Иван Голубец" вернулись домой.

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