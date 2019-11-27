В Национальном банке заявили, что украинский олигарх Игорь Коломойский специально давит на ведомство, чтобы получить над ним ручной контроль. Об этом говорится в заявлении НБУ в Facebook.

"Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек". Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл. США, выведенных из Приватбанка до национализации", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

При этом в НБУ утверждают, что средства должны быть возвращены. А целью Коломойского является создание информационного хаоса "чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора; сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ".

Напомним, что задержанная за взятку в $15 тысяч сотрудница Нацбанка оказалась его главным юрисконсультом.

До этого "Страна" писала, что участники акции протеста под Национальным банком Украины (НБУ), которые требуют отставки главы правления центробанка Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой прорвались в холл здания, но не смогли пройти дальше.