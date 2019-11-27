Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ. Бронежилеты 1-4 классов защиты не соответствовали техническим условиям. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновника подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке некачественных бронежилетов "Корсар". По словам директора ГБР, сообщено о подозрении начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен. Труба сообщал, что эти бронежилеты простреливаются.

Отметим, что директор ГБР Труба рассказал о генерале, который знал о дефекте бронежилетов для ВСУ.

Также мы писали о том, что в начале ноября пятеро чиновников Минобороны арестованы с залогом в 76 миллионов.