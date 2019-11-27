В США чиновники не могут прийти к согласию, называя то мальчиком, то девочкой служебного пса из спецподразделения "Дельта" Конана, который сыграл ключевую роль в уничтожении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и получил ранение. Об этом сообщает The Washington Post.

После того, как 26 ноября американский лидер Дональд Трамп наградил собаку медалью и грамотой на крыльце Белого дома, в течение суток федеральные чиновники бурно обсуждали в сети пол овчарки.

В частности, Трамп и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам называли пса "мальчиком". Представитель Минобороны США назвал собаку "девочкой", позже другой представитель Пентагона сделал заявление, что Конан - кобель.

Тем временем, советник Белого дома Келлианн Конвей отказалась комментировать сообщения о поле собаки, опасаясь скандала на гендерной почве. А некоторые новостные агентства и вовсе лишили собаку пола, говоря о Конане в среднем роде.

Сотрудник Института Брукингса в области законодательства о национальной безопасности Сьюзен Хеннесси заявила, что, с одной стороны, это "очень глупая история", но с другой, это пример"неспособности получить ясную, достоверную информацию о безобидном и проверяемом факте из Белого дома и Министерства обороны".

Напомним, накануне Дональд Трамп назвал Конана настоящим героем и принял собаку в Белом доме.

Также мы сообщали, что после ликвидации аль-Багдади США срочно созвали саммит коалиции против ИГИЛ.