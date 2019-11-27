Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурсы на должности представителей государства - членов наблюдательных советов "Укрпочты", международного аэропорта "Борисполь" и Администрации морских портов (АМПУ), сообщается на сайте ведомства.

"Продолжаем перезагрузку в системе управления предприятиями инфраструктуры. Обновляем наблюдательные советы "Укрпочты", МА "Борисполь" и Администрации морских портов", - заявил глава ведомства Владислав Криклий, который уточнил, что цель корпоратизации государственных предприятий - привлечь к процессам управления качественных менеджеров.

Кандидаты должны иметь соответствующее высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, а также безупречную деловую репутацию.

Уточняется, что членом набсоветов госкомпаний не могут быть лица, являющиеся учредителями, акционерами (участниками), руководителями и/или членами наблюдательного совета предприятий либо иных хозяйственных организаций, осуществляющих деятельность на том же или смежных рынках с компанией, в чей набсовет планируют войти.

Документы на участие в конкурсах можно подать на украинском и английском языках до 18:00 2 декабря для набсовета "Укрпочты" и 3 декабря - для АМПУ и аэропорта.

Результаты отбора огласят в течение тридцати календарных дней.

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