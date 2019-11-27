Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн грн 27 ноября опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Согласно закону № 263-IX, в Уголовный кодекс вернули статью о незаконном обогащении. Предусмотрено лишение свободы на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения лицом активов, стоимость которых более чем на 6 243 250 грн превышает законные доходы.

Закладывается исковая давность в 4 года. Иск по делу о признании активов необоснованными и их взыскании подается без взимания судебного сбора.

Такие дела будет рассматривать коллегия Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ) в составе трех судей, а апелляции - апелляционная палата ВАСУ.

Необоснованными считаются не только признанные необоснованными активы, но и доходы, полученные за их счет, - все они подлежат конфискации или спецконфискации. Информацию о таких активах намерены вносить в Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

В деле о признании активов необоснованными активы стоимостью от 834,6 тыс. грн в случае взыскания в доход государства и ареста передаются в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Также предусматривается, что АРМА взаимодействует с органами досудебного расследования, прокуратуры и суда, разыскивая помещения, площадки для хранения активов, на которые наложен арест по делу о незаконном обогащении.

Если невозможно взыскать активы, признанные необоснованными, обвиняемый должен оплатить их стоимость государству, или же будут изъяты другие его активы такой же стоимости.

Данные обвиняемого по делу о незаконных активах нельзя использовать, чтобы доказать совершение им уголовного нарушения.

Закон предусматривает раскрытие банковской тайны органам прокуратуры, ГБР и НАБУ в делах по выявлению необоснованных активов (в том числе Нацбанком). В таком случае банк получит право предоставлять информацию о клиентах другого банка.

Кроме банковской тайны, НАБУ получит право истребовать информацию не только у правоохранительных и госорганов, органов местного самоуправления, но и предприятий, учреждений, организаций - в том числе обязательные для декларирования сведения об имуществе, доходах, расходах, финансовых обязательствах.

Со своей стороны, ГБР получит право запрашивать информацию для выявления необоснованных активов из автоматизированных справочных систем, реестров и баз данных, которые администрируют органы госвласти и местного самоуправления - в том числе информацию с ограниченным доступом.

Предполагается, что о необоснованных активах можно будет сообщить на горячую линию НАБУ, но соответствующую информацию будут проверять только при условии, что данные будут касаться конкретного лица и содержать факты, которые можно установить.

Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) поручили извещать Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) или Офис генпрокурора о выявленных доказательствах незаконного обогащения.

Если Нацагентство по результатам проверки е-деклараций выявило признаки необоснованности активов - чиновнику предоставляется 10 рабочих дней, чтобы объяснить происхождение средств.

Вместе с тем темпы проверки деклараций НАПК и решения по их результатам не должны влиять на расследование и судебные производства.

Документ вносит изменения в ряд законодательных актов, предусматривая увольнение и прекращение полномочий ряда должностных лиц в случае вступления в силу решения суда о признании их доходов необоснованными.

Речь идет о судьях, начальниках в службе гражданской защиты, военнослужащих-контрактниках, военнослужащих в кадровой службе; сельских, поселковых, городских главах, старостах; уполномоченных; должностных лицах местного самоуправления; депутатах местных советов; членах ЦИК, представителях Государственной уголовно-исполнительной службы; директоре НАБУ, членах НАПК; прокурорах, членах Счетной палаты; директоре, первом заместителе и заместителе главы ГБР; полицейских; членах ВККС и Высшего совета правосудия; любых госслужащих и лицах, уполномоченных выполнять функции государства.

Ранее "Страна" писала о 5 вопросах об ответственности за незаконное обогащение, закон о которой подписал Зе.

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