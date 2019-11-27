Российского миллиардера и предпринимателя Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, которое тот получил в 2018 году. Об этом сообщает Forbes.

Так, кроме самого Дерипаски, гражданства Кипра также лишили его сына и дочь, а также экс-руководителей компании "Еврофинанс" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Последних подозревают в России в мошенничестве, в связи с чем они были объявлены в международный розыск.

Фото: Telegram/Открытые медиа

Уточним, что в начале ноября власти Кипра отозвали гражданство у 26 человек, среди которых 9 россиян. Причиной такого решения назвали ордера на арест, хотя точные имена называть тогда отказались.

Напомним, 27 января, Министерство финансов США объявило о том, что снимает санкции, введенные против компаний российского олигарха Олега Дерипаски - "Русал", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго".

Ранее "Страна" писала, что в августе прошлого года Минфин США предоставил инвесторам российских компаний, в отношении которых введены санкции, больше времени для продажи акций и ценных бумаг компаний Rusal, EN+ и Gaz Group. При этом компании оставались в санкционном списке.