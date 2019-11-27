В НАК "Нафтогаз" согласовали действия, необходимые для отделения от компании по транспортировке природного газа. Об этом говорится в документах, которые разместили на официальном сайте "Укртрансгаза" (УТГ).

"Нафтогаз" своим решением утвердил рыночную стоимость используемых при транспортировке природного газа активов УТГ, которые в рамках анбандлинга передаются компании "Оператор газотранспортной системы Украины", на уровне 3,209 млрд грн",- говорится в сообщении.

В то же время "Нафтогаз" принял решение осуществить отчуждение активов с целью их передачи оператору ГТС Украины и продаже "Магистральным газопроводам Украины" 100% доли установленного капитала.

Соответствующее решение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в декабре оставит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на уровне ноябрьской - 7033,2 грн за 1 тыс. куб. м (здесь и далее с НДС).

Также мы сообщали, что с января украинцам предложат покупать газ по фиксированной цене.