В декабре - последнем месяце года - состоится саммит в нормандском формате. Решение ситуации на Донбассе впервые за три года обсудят Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Также в Украине пересчитают прожиточный минимум, минимальную пенсию и алименты на детей.

"Страна" разбиралась, что еще изменится в декабре.

Нормандский саммит и новый майдан

На 9 декабря в Париже намечен саммит в нормандском формате с участием глав стран нормандской четверки. Лидеры Украины, России, Германии и Франции соберутся впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на востоке Украины.

СМИ сообщали о высокой вероятности того, что в столице Франции может состояться двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Причем президент России может пригласить украинского лидера на парад Победы в Москву.

Кроме Донбасса, одной из центральных тем станет газ. 1 января истекает транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". И его непродление может быть чревато газовой войной и проблемами с отоплением - как в Украине, так и в Европе.

Детальнее об этой ситуации можно прочитать в материале "Страны" Транзит с нуля. Как у Зе будут по-новому решать вопрос по газу и при чем тут Донбасс.

Тем временем, на 8 декабря в Киеве намечен так называемый "Штайнмайер-майдан" на Банковой. Участников "Майдана желтых повязок" 21 ноября призвали брать с собой теплые вещи и не расходиться, настаивая на выполнении своих требований. Среди них, прекратить отвод войск на Донбассе, не допустить там проведение выборов и особого статуса.

Пенсии, зарплаты, алименты

С 1 декабря прожиточный минимум на одного человека составит 2027 грн в месяц, то есть он вырастет на 91 гривну с предыдущих 1936 грн.

Кстати, сумма нынешнего прожиточного минимума в Украине была признана незаконной. Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина, который установил минимум на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы потребительской корзины. Также суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с требованиями законов.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум на одного человека с 1 декабря повысили на 74-100 грн:

для детей до 6 лет -1779 грн (было 1699);

для детей от 6 до 18 лет - 2218 грн (было 2118 грн);

для трудоспособных лиц - 2102 грн (было 2007 грн);

для лиц, утративших трудоспособность -1638 грн (было 1564 грн).

Минимальная зарплата не изменится и останется на уровне 4 173 грн. Повышать ее не планируют до конца 2019 года.

С 1 декабря минимальную пенсию повысят на 74 гривны до 1638 грн.

Более подробную информацию о перерасчете пенсий можно посмотреть здесь:

Также в связи с изменением прожиточного минимума повысят максимальный размер пособия по безработице - до 8408 гривен.

Размер алиментов увеличится до 889,5 гривен для детей до 6 лет и до 1109 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Помощь одиноким матерям с ребенком до 6 лет составит 1 779 грн, 6-18 лет – 2 218 грн, 18-23 года – 2 102 грн.

Помощь на детей опекунам и попечителям. Для детей до 6 лет – 3 558 грн, для детей 6-18 лет – 4 438 грн.

Пенсия в связи с потерей кормильца. На одного ребенка – 1 638 грн, на двух детей – 1 966 грн, на троих детей – 2 457 грн.

Ранее мы писали, что Кабмин хочет отвязать пенсии от прожиточного минимума, что может привести к снижению в ыплат. Также мы разбирались, как в Украине хотят поменять пенсионную систему.

Цены на газ

В декабре цены на газ не изменятся, по сравнению с ноябрем: 5 861 - 6 463 грн /1000 м3 без НДС и расходов на его транспортировку.

При этом, по сравнению с июлем 2019 года, наблюдается существенный рост с 5 017-5 606 грн/1000 м3.

Премьер-министр Алексей Гончарук в конце ноября заявил, что цена на газ в платежках будет фиксированной и останется на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Ранее "Страна" объясняла, что значит "фиксированная цена на газ" на самом деле.

Рынок земли

В декабре могут принять во втором и в окончательном чтении закон о рынке земли, которые снимает мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственной земли с 1 октября 2020 года. Президент Зеленский пообещал во втором чтении добавить туда пункт об обязательном референдуме для продажи земли иностранцам.

Подробнее об этом законе можно прочитать здесь.

Зимний график на КПВВ на Донбассе

С 1 декабря все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Они будут работать с 08.00 до 17.00.

Радиоточки в новостройках

С 1 декабря вступают в силу обновленные государственные строительные нормы. В них есть пункт об отмене обязательного проектирования радиоточек в новостройках. Размещение радиоточек останется обязательным лишь для помещений дежурного персонала, консьержа и технических служб в целях противопожарной защиты.

Выходные в декабре и на Новый год

В декабре украинцы отдыхают 25 декабря (католическое Рождество).

На Новый год будут четыре выходных подряд 29, 30, 31 декабря и 1 января. При этом две субботы будут рабочими - 21 и 28 декабря.

Всего в декабре будет 21 рабочий день и 10 выходных.

Магнитные бури в декабре

Ожидаются четыре магнитных бури за месяц: 3 декабря (средняя), 26 декабря (сильная), 28 декабря (низкая), 29 декабря (сильная).

Киноафиша на декабрь

5 декабря на экранах появится фильм "Аэронавты". Он расскажет об отважном ученом Джеймсе Глейшере и пилоте Амелии Рен, которые совершают открытия. путешествуя на воздушном шаре.

5 декабря - на экраны выйдет мультфильм "Зверополюс". По сюжету лис Свифт с друзьями должен остановить злодея Отто фон Вальруса, который вместе со своей армией задумал растопить лед в Арктике, чтобы затопить Землю и захватить мир.

5 декабря - премьера украинской исторической драмы "Черный ворон". Фильм рассказывает о борьбе против советской власти в 1920-х годах во главе с атаманом по прозвищу "Черный ворон".

12 декабря - выйдет фильм с Бенедиктом Камбэрбетчем "Война токов". Он расскажет о противостоянии Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза в борьбе за использование постоянного и переменного тока.

19 декабря - выйдут "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" режиссера Джей Джей Абрамса. Они завершат историю семьи Скайуокеров, которая длится 40 лет.

19 декабря также начнется показ фильма "Секс-бомба" с Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман. Он рассказывает о трех женщинах, которые первыми обвинили в сексуальных домогательствах главу Fox News и Fox Television Stations Роджера Айлса, в результате чего тот покинул пост.

25 декабря - на экранах украинская комедия "Скажене весілля 2". Спустя год героев ждет еще одна безумная свадьба с еще одной дочерью. В ролях Юрий Горбунов, Потап, Полина Василина.

А 26 декабря - мюзикл "Кошки" с Тейлор Свифт, Идрисом Эльба и Иэнном Макэлленом в ролях. В центре - бал кошек, которые собираются в Нью-Йорке, чтобы рассказать, чем же они такие особенные.

Также 26 декабря выходит комедия "Игры с огнем". По сюжету команде суровых пожарных пришлось на время стать няньками трем сорванцам, пока они не найдут их родителей.