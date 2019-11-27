В Греции во время прямого включения на тележурналиста напала свинья. Инцидент произошел в эфире программы "Доброе утро, Греция" канала ANT1.

Ведущие шоу пытались начать прямое включение из городка Кинета в Аттике, где масштабные наводнения привели к большому ущербу, но репортер Лазос Мантикос сразу не появился в кадре. Через несколько секунд он показался в эфире убегающим от огромной свиньи, которая, вероятно, сбежала с соседней фермы и атаковала его просто во время включения.

Лазос Мантикос попытался занять статичное положение и рассказать о последствиях непогоды, но это оказалось невозможным из-за настойчивости свиньи, которая продолжала преследовать журналиста.

"Георге, ты меня слышишь? У нас здесь есть проблема: свинья, которая преследует нас", - сказал Мантикос ведущему шоу Георге Пападакису.

Ведущие популярного шоу какое-то время пытались оставаться серьезными, поскольку говорили о большом вреде, нанесенном непогодой. Но в конце концов не удержались, и засмеялись.

Прямое включение прервали, поскольку было очевидно, что журналист просто не может больше говорить.

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