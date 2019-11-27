Цены на нефть эталонных марок пошли вниз из-за неожиданного роста запасов в Соединенных Штатов. Но надежды, связанные с подписанием "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем, сдерживает еще сильнейшее падение цены. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, январские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,11 центов до 64,16 долларов за баррель. В то же время котировки январского контракта на нефть WTI подешевели на 12 центов - до 58,29 долларов за баррель.

Уточним, что согласно информации Американского института нефти, запасы США выросли 3,6 млн баррелей, до 449,6 миллионов за неделю.

Напомним, цены на нефть эталонных марок ускорили рост в процессе торгов во вторник на признаках прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и ожиданиях снижения запасов нефти в США впервые за пять недель.

Ранее "Страна" писала о том, что цены на нефть колеблются в ожидании переговоров между США и Китаем.

Также мы сообщали. что контракт на транзит нефти между Украиной и Россией продлят автоматически.