Социальная сеть Twitter намерена в декабре удалить неактивные аккаунты и освободить никнеймы пользователей. Об этом пишет The Verge.

"Мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представить более точную и достоверную информацию, которой люди могут доверять через Twitter. Мы начали активную работу со многими учетными записями, которые не входили в Twitter более шести месяцев, чтобы сообщить им, что их учетные записи могут быть окончательно удалены из-за длительного бездействия", - заявил представитель компании.

Так же уточняется, что все владельцы неактивных учетных записей получают электронные письма с предупреждением о необходимости войти в систему до 11 декабря, чтобы сохранить свой аккаунт.

Таким образом Twitter собирается привлечь людей к пользованию соцсетью, если они в ней зарегистрировались.

В компании отметили, что учетные записи не удалят за один день - этот процесс может растянуться на много месяцев, поэтому трудно сказать, когда освободятся никнеймы.

Удаление аккаунтов коснется тех, кто забросил Twitter, а также умерших.

По данным представителя компании, в настоящее время у них нет возможности увековечить чью-то учетную запись после смерти, но команда обдумывает, как это сделать в будущем.

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