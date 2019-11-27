Украинский моряк Анатолий Черкасский, приговоренный в апреле 2018 года к 70 годам заключения за перевозку нелегалов в Греции, объявил голодовку. Об этом пишет издание Русские Афины.

По словам заключенного, его приговорили несправедливо, и он готов умереть. Голодовкой он пытается достучаться до властей Украины.



По словам моряка, он неоднократно обращался к президенту Украины. Но его письмо пересылали в МИД, откуда оно возвращалось без каких-либо действий в консульство. В украинском консульстве заявляли, что ничего не могут сделать в данном случае. Черкасский обращался в МИД и в правозащитные организации, но так и не получил никакого отклика, кроме отписок.

Украинский моряк говорит, что ему нечего терять. Он уже более 4-х лет находится в заключении и либо умрет в тюрьме, либо добьется, что его дело будут рассматривать "по-нормальному". По словам Анатолия, он не хочет сообщать в администрацию тюрьмы, так как "для них голодовка - это отказ от тюремной пищи, но не отказ от покупки" (в греческих тюрьмах заключенные покупают или докупают еду из киосков - Ред.).

Он также опасается, что его отправят в "психушку" и там в результате "лечения" он попросту превратиться в овощ. "Но мой протест идет не против тюрьмы, а против того, что наша власть (Украины - Ред.) не дает достучаться до президента. Мы уже много раз писали ему. Администрация пересылает в МИД, а МИД пересылает в консульство. Сегодня консульство мне подтвердило - да, действительно, письма приходят к ним с припиской "разобраться", и они читают написанное для президента. Понимаете, какой обман", - добавляет Анатолий.



"И Кирилич, (представитель МИД Украины Василий Кирилич - Ред.) каждый раз за нос водит, обманывает и обманывает. И я не знаю уже, кому верить. Люди кричат о помощи, наши родные создали разные группы для этого. Пишут, пытаются достучаться. В ответ - тишина. Не знаю, к чему это приведет, но я собираюсь идти "до победного конца". Я уже много раз об этом думал, но все отговаривали. Та же госпожа Денисова (омбудсмен - Ред.) говорила: "Анатолий, подождите, вы с ребятами 2018 год будете встречать дома". А сейчас уже на подходе 2020 год. Если бы мы были виноваты, разве мы писали бы.... Но мы же просим - помогите!, - заявил моряк.





Видео: youtube.com

Напомним, что украинских моряков, которых два года назад задержали в Греции из-за перевозки взрывчатки, обещали отпустить домой.

Также мы писали о том, что в Раде озвучили количество заключенных за рубежом украинцев.