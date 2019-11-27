Сегодня Юлия Тимошенко празднует свой 59-й день рождения
Сегодня, 27 ноября, лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Украины Юлия Тимошенко празднует свое 59-летие.
Напомним, что ЮлияТимошенко родилась в Днепропетровске в 1960 году. За свою политическую карьеру она была дважды премьер-министром - в 2005 году и с 2007 по 2010 годы.
Фото: ba.org.ua
Уточним, что именно она является первой женщиной-премьером в истории Украины.
В 2005 году журнал Forbes признал ее третьей женщиной в мире по влиятельности.
Фото: ba.org.ua
Напомним, Юлия Тимошенко провела встречу с новоизбранным президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен в старом, "революционном" образе - с заплетенной косой.
До этого Тимошенко во время выступления в хорватском Загребе на съезде Европейской народной партии рассказала о ситуации в Украине и призвала не снимать санкции против РФ.