Сегодня, 27 ноября, лидер партии "Батькивщина" и народный депутат Украины Юлия Тимошенко празднует свое 59-летие.

Напомним, что ЮлияТимошенко родилась в Днепропетровске в 1960 году. За свою политическую карьеру она была дважды премьер-министром - в 2005 году и с 2007 по 2010 годы.

Фото: ba.org.ua

Уточним, что именно она является первой женщиной-премьером в истории Украины.

В 2005 году журнал Forbes признал ее третьей женщиной в мире по влиятельности.

Фото: ba.org.ua

Напомним, Юлия Тимошенко провела встречу с новоизбранным президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен в старом, "революционном" образе - с заплетенной косой.

До этого Тимошенко во время выступления в хорватском Загребе на съезде Европейской народной партии рассказала о ситуации в Украине и призвала не снимать санкции против РФ.