Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 27 ноября, начал официальный визит в Литовскую Республику. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что в Вильнюсе Владимир Зеленский проведет встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы состоится 12 заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики. Кроме того, главы государств примут участие в работе Украино-литовского экономического форума.

Ранее "Страна" писала о том, чт накануне состоялся визит Владимира Зеленского в Эстонию. Первая леди Украины прилетела в Эстонию в шерстяном пальто за 20 875 гривен.

Также мы сообщали, что президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед.