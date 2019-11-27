Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об объявлении международного тендера на строительство моста в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Этот мост должен наконец решить острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра ", - отметил премьер-министр.

После определения победителя начнется строительство первой очереди объекта, которую планируется полностью завершить за несколько лет. "Впереди - большой пласт работы. Ответственность "Укравтодора" и Министерства инфраструктуры велика. Но я убежден, что справятся ", - подытожил Гончарук.

Напомним, что Гончарук потребовал за полтора года закончить первую очередь моста в Запорожье, который строят уже 15 лет.

Также мы писали о том, что Гончарук представил нового главу Укравтодора, тот сразу заявил о чистке топ-менеджмента. На представлении премьер назвал одним из важнейших проектов строительство запорожского моста.