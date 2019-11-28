Сегодня американцы отмечают один из главных и любимых праздник в году - День благодарения. С этого дня начинается сезон новогодних праздников, которые непременно собирают вместе всю семью. Дата праздника закрепилась за четвертым четвергом последнего месяца осени, поэтому каждый год меняется.

История праздника

Первый День благодарения отметили колонизаторы Америки, которые морозным ноябрьским утром 1620 года прибыли из Англии на судне "Mayflower". Они обосновались на территории современного Массачусетса в Плимутской колонии. Путешествие переселенцев было изнурительным и сопровождалось штормами. Больше половины беженцев погибли в первую суровую зиму в результате голода и болезней. Те же, кто выжил весной, стали общаться с местными индейцами, которые передали свои знания, как правильно обрабатывать каменистую почву и какие культуры лучше выращивать. Первый урожай трудолюбивых колонистов выдался богатым. Губернатор отцов-пилигримов Уильям Брэдфорд предложил устроить торжественный обед в знак благодарности Господу за щедрые дары. Переселенцы пригласили вождя и сотню индейцев дружеского племени на совместную трапезу. Главным блюдом на столе в тот день были индейки.

Именно этот праздник стал прообразом современного Дня благодарения. Идея отмечать праздник на общенациональном уровне принадлежит первому президенту США Джорджу Вашингтону. Он предложил делать это 26 ноября. После него правители неоднократно меняли дату празднования, пока не остановились на четвертом четверге ноября.

Традиции в День благодарения

День благодарения принято встречать вместе с семьей. Американцы стараются так распланировать свое время и путешествия, чтобы добраться домой, и успеть накрыть богатый стол с традиционными блюдами: фаршированной индейкой под клюквенным сиропом, сладким картофелем, тыквенным пирогом с подливкой, а еще початками кукурузы, яблоками и апельсинами, орехами и виноградом. Именно такие блюда ели предки американцев в XVII веке. А вот в Канаде кулинарные пристрастия немного иные: жители готовят шарлотку и пельмени с мясом индейки.

Дома декорируют хризантемами с веточками ягод как символ богатого урожая. Костюмированные парады и исторические реконструкции стали незаменимым атрибутом праздника. Самый знаменитый парад Macy’s проходит в Нью‑Йорке. Его особенностью являются огромные надувные игрушки из известных мультфильмов. Шествие по центральным улицам Нью-Йорка показывают в прямом эфире. После Дня благодарения в Америке начинается период распродаж (Черная пятница - 29 ноября), скидок и рождественских ярмарок.

Кого и как благодарят в День благодарения

Изначально идеей праздника было благодарение Всевышнего за щедрые дары природы. Со временем свое религиозное значение праздник утратил и тогда благодарить стали всех родных и друзей за возможность встречи, поддержку, заботу, материальное благополучие, здоровье. По случаю праздника друг другу делают памятные сувениры. В этот день важно угостить праздничным обедом каждого - об этом заботятся волонтеры и благотворительные организации.

Президент США также по традиции угощает бездомных и стариков, накрывая им щедрый стол. Глава государства - пример благотворительности и особой милости. По традиции некоторые индейки смогут избежать участи оказаться на праздничном столе - их может помиловать глава Белого дома накануне Дня благодарения.