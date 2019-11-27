Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил скандального прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко у себя в Telegram-канале.

"Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратры. Приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября. Как известно, Кулик не явился на переаттестацию прокуроров", - говорится в сообщении.

Также Лещенко утверждает, что за сохранение Кулика на должности в прокуратуре "боролся до последнего" украинский олигарх Игорь Коломойский. Причиной якобы стало то, что прокурор оказывал бизнесмену "множество услуг".

Фото: t.me/LeshchenkoS

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа" Максим Бужанский поставил ультиматум генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Он требует, чтобы руководитель ГПУ до четверга, 28 ноября, внес в парламент представление о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко.

Ранее "Страна" писала, что после того, как , 20 ноября, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что судимость нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней была погашена, генпрокурора опровергли его же подчиненные из пресс-службы.