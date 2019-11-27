Легендарному академику Патону сегодня исполнился 101 год
Сегодня, 27 ноября, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича Патона.
Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона. С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.
Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.
Фото: golos.ua
Напомним, что академик Борис Патон рассказывал о начале войны.
Также Патон рассказывал о том, что за всю свою жизнь он насчитал двадцать дней отдыха.