Сегодня, 27 ноября, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича Патона.

Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона. С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.

Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.

Фото: golos.ua

Напомним, что академик Борис Патон рассказывал о начале войны.

Также Патон рассказывал о том, что за всю свою жизнь он насчитал двадцать дней отдыха.