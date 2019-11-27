Грузинская прокуратура начала расследование по факту перестрелки в Цагерском районе Грузии, в результате которой погибли два сотрудника полиции. Еще один получил ранение, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Трагедия произошла в поселке Ладжана. Оба погибших охраняли здание общественного центра Дома юстиции. Один из них погиб на месте, а второй скончался в больнице.

Причиной ЧП называют ссору, после чего оба мужчины достали оружие и начали стрелять друг в друга.

Пострадавший получил ранения во время того, когда пытался остановить и успокоить полицейских. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, в США, в городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в магазине. Три человека погибли.

Как сообщала "Страна", в Калифорнии в городе Сан-Диего 16 ноября расстреляли семью из пяти человек, трое убитых - это дети. В службу 911 поступило несколько звонков. Первый - из дома, где случилось массовое убийство. На другом конце линии правоохранители слышали звуки ссоры. Вторым позвонил сосед пострадавших, который сказал, что слышал похожие на выстрелы хлопки.