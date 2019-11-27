В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предусматривается получение пенсий жителями неподконтрольных территорий без регистрации их как внутренних переселенцев.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

Так, Лубинец сообщил, что в Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, который "призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", передают Украинские Новости.

Фото: сайт Верховной Рады

Дмитрий Лубинец так же отметил, что документ предусматривает следующее:

Жители неподконтрольных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца);

Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года);

Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;

В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде объяснили, почему в госбюджете-2020 не увеличили пенсии и зарплату.