30 ноября в Украине отмечают профессиональный праздник радиотехнические войска ВСУ, в мире - день домашних животных, защиты информации и памяти жертв химического оружия. На церковном календаре - день памяти Григория чудотворца, именины Геннадия, Григория, Ивана и Михаила.

Праздники в Украине

Украина отмечает День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Праздник отмечают с 2010 года с целью поддержания престижа военной службы.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе святого называли Зимоуказателем, поскольку погода в этот день часто указывала на приближение зимы. Если на Григория стояла хорошая погода, то и зима обещала быть погожей, если погода портилась, то и зиму ждали суровую. С этого дня морозы становились все устойчивее, а землю застилал снежный покров.

Международные праздники

В мире отмечают день домашних животных, который посвящен всем одомашненным животным и призывает общество быть ответственным за своих четвероногих и водоплавающих друзей. Защитники животных устраивают акции и флешмобы в поддержку своих питомцев, покупают им вкусности и уделяют особое внимание. Девиз праздника - слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил".

Еще один праздник сегодня - день защиты информации, который отмечают с целью напомнить о важности сохранения информации и личной ответственности каждого пользователя.

День памяти всех жертв применения химического оружия отмечают с целью ликвидации угрозы, которую несет химическое оружие для мировой безопасности.

Сегодня отмечают Международный день "Города за жизнь". Праздник учредили в честь первого упразднения смертной казни в европейском государстве с целью отменить смертную казнь во всем мире. Города-участники в этот день подсвечивают важный памятник или здание, символично "оживляя" его и демонстрируя таким образом любовь к жизни.

События и даты

В 1609 году итальянский астроном Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

В 1876 году создали первый трансформатор, патент на его создание получил изобретатель Павел Яблочков.

В 1900 немецкий инженер запатентовал изобретение автомобильного переднего привода.

В 1912 Владимир Маяковский впервые выступил в артистическом подвале "Бродячая собака".

В 1982 король поп-музыки Майкл Джексон выпустил самый продаваемый музыкальный альбом всех времен - "Thriller", который в 1984 году на церемонии "Грэмми" получил восемь наград.

В 1996 году создали Государственную таможенную службу Украины.

В 2013 году спецподразделение "Беркут" силой разогнали Евромайдан.

Именины

День ангела - у Геннадия, Григория, Ивана и Михаила.