Вчера стало известно, что из-под носа силовиков ушел одесский бизнесмен Вадим Альперин, имя которого тесно связывают с контрабандой.

Судя по всему, это была серьезная облава: 26 ноября в Киеве был задержан крупный таможенный чин, который раньше работал в Одессе и был, по данным следствия, в связке с Альпериным.

Президент Владимир Зеленский даже объявил награду за его поимку.

Правда, к вечеру Альперин через адвоката заявил, что никуда не сбегал и сам явится в САП уже сегодня.

Мы разбирались в этой истории и вспоминали, кто такой Вадим Альперин.

Что произошло с Альпериным

О том, что Альперин якобы исчез во время специальной операции на таможне сообщил сам Зеленский.

Видимо - чтобы пресечь распространение очередной волны критики, когда о бегстве предпринимателия узнали бы из других источников.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - сообщил президент.

Он призвал всех помочь с поисками и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию Национального антикоррупционного бюро по номеру 0 800 213 200. А за поимку даже предложил награду, но не сказал какую.

"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - заявил Зеленский.

После заявления президента в том же Facebook появился пост адвоката Андрея Федура, который представляет интересы Альперина. Юрист заявил, что никто никуда не сбегал. И более того - уже сегодня, в среду он лично явится к прокурору.

"Переполох или еще что-то. Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня (вторника, 26 ноября - Ред.) "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В. Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по улице Исаакяна-17. Разыскивать В. Альперина нет никакой надобности. Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от Президента никому не достанется", - заявил адвокат.

Альперин и дело киевской таможни

Ни президент, ни адвокат Альперина не дали подробностей этого дела. А вот сотрудничавший с НАБУ бизнесмен Евгений Шевченко связал эту историю с обысками, которые вчера проходили на Киевской городской таможне. После которых был задержан ее замначальника Сергей Тупальский.

"НАБУ провело обыски и аресты на Киевской таможни, где проходил неистовый по объему грабеж государства. Для соответствующего документирования всех причастных к преступлению лиц детективам понадобилось более двух лет", - сообщил Шевченко в Facebook.

По его данным, "организатором этого схематоза является Вадим Альперин - глава самого мощной контрабандной группировки в Украине - на счетах подконтрольных ему компаний детективы еще в 2017 году арестовали 450 млн.грн". "Именно для разблокирования этих средств Альперин и предложил взятку в размере $800 тыс. на которой и погорел. Впоследствии суд отпустил его под залог, однако своего ареста контрабандист пока не дождался - вчера вечером в результате утечки информации (возможно из САП, возможно через суд) он был предупрежден и скрылся в неизвестном направлении", - пишет бизнесмен.

По словам Шевченко, был арестован "основной исполнитель схематоза - Тупальский Сергей - заместитель руководителя Киевской таможни".

"Когда детективы только начинали расследование этого дела, некоторые журналисты упрекали, что Тупальского никто не арестует, потому что его кум никто иной, как Анатолий Новак - заместитель директора НАБУ. Однако не тут-то было - родственные связи коррупционерам, как видим, не очень помогли. Респект НАБУ. Теперь дело за Высшим антикоррупционным судом - надеюсь, приговоры будут суровые и длительные - других, уроды, что грабят государство, не заслуживают?" - резюмировал бизнесмен.

Что известно об Альперине

Как уже рассказывала "Страна", фамилия одессита стоит в топе списка основных украинских кланов, промышляющих контрабандой.

Холдинг Вадима Альперина занимается крупным импортом товаров самых разных наименований. В основном из Китая в Украину. Также этот бизнесмен является владельцем скандально известного судна "Фаина", которое перевозило оружие и было захвачено сомалийскими пиратами 10 лет назад.

Впервые о нем в Одессе заговорили еще в середине 90-х, когда молодой предприниматель в компании с несколькими другими такими же предприимчивыми людьми организовал несколько предприятий, целью которых были схемы по возвратам НДС. Уже тогда Вадим Альперин объединился в бизнесе с другим одесситом – Александром Ойберманом.

Схемы были простыми – Альперин с Ойберманом вывозили на экспорт редкоземельные металлы, декларировали их завышенную стоимость, за счет этого получали возврат НДС. Прибыли дуэта исчислялись уже тогда миллионами гривен. Примечательно, что тогда Альперин и Ойберман еще действовали под руководством более опытной предпринимательницы, одесситки Любови Ивченко.

В соответствии со "строгими правилами" 90-х союз предпринимателей действовал под крышей серьезных бандитов. Якобы "смотрящим" за бизнесом Ивченко-Альперина-Ойбермана был Иван Желязко по кличке "Ваня – Болгарин", в свою очередь, связанный с солнцевской "братвой" в России.

Впрочем, скоро Альперин и Ойберман вышли на самостоятельный уровень и значительно расширили свои бизнес-интересы в другие сферы. В том числе морские грузоперевозки, строительство, производство спиртного. Однако главным направлением бизнес-союза Альперин – Ойберман была все же таможня и контрабанда. Также в схемах Альперина–Ойбермана были плотно завязан целый ряд одесских чиновников из налоговой инспекции, милиции и СБУ.

Однако уже тогда бизнес и, особенно, контрабанда, в Одессе был плотно поделены с другими группировками, поэтому Альперин и Ойберман неоднократно конфликтовали с ними. И, соответственно, попадали под удары подконтрольных конкурирующим фирмам правоохранителей. Да так, что иногда Альперину и Ойберману приходилось выезжать из Украины и пересиживать смутные времена месяцами. Собственно, для обоих длительные отлучки из Одессы – не очень сложная процедура, так как у обоих имелись паспорта Израиля.

Второй крупный скандал, связанный с Вадимом Альпериным – уже упомянутый захват 25 сентября 2008 года сомалийскими пиратами судна "Фаина" с грузом танков, пулеметов и боеприпасов. Впрочем, вся эта операция была организована другой, более мощной компанией оружейных контрабандистов имеющих тесные связи с Рособоронпромом и Укрспецэкспортом.

Альперин попал в скандал тогда потому, что через подставных лиц владел самим судном и был всего лишь грузоперевозчиком, взявшимся за сомнительную операцию по перевозке оружия в Африку. Кстати, роковой рейс "Фаины" был не первым – до того суда Вадима Альперина сделали как минимум около десятка рейсов на Африку – оружие со складов России и Украины лилось в воюющие африканские страны мощным потоком.

Судно "Фаина" и его экипаж были все-таки выкуплены через несколько месяцев у пиратов Альпериным за 3,2 миллиона долларов и возвращены в Украину.

Скандал с "Фаиной" не сильно повредил бизнесу Вадима Альперина – после этого холдинг предпринимателя лишь расширился. Основным направлением также была контрабанда заграничного ширпотреба через Одесскую таможню.

Основной товар, на который сделали ставку предприниматели – ткани и обувь. Товар уходил на одесский промрынок "7 километр" и харьковский "Барабашово". Которые также провозились при помощи прикормленных таможенников по заниженными в разы закупочными ценами в декларациях. Также Вадим Альперин с Александром Ойберманом выкупили ряд обанкротившихся заводов по производству спиртного и наладили выпуск водки, коньяка и слабоалкогольных напитков. Ну и плюс к тому затеяли несколько масшабных строительных проектов в связке с чиновниками одесской мэрии.

Еще один скандал произошел в 2015 году, когда на одесской таможне были задержаны четыре контейнера с ширпотребом, которые принадлежали предприятию Вадима Альперина. Но и тогда ему удалось порешать вопросы с Департаментом внутренней безопасности Южной таможни.

Альперина часто упоминают в связке с задержанным вчера киевским таможенником Тупальским, который с декабря 2018 по март 2019 года исполнял обязанности начальника Одесской таможни.

Дескать, Тупальский крышевал Альперина и по сути был его бизнес-партнером. В кругах одесских предпринимателей этот союз часто называют кланом "Вадика".

В 2017 году вокруг Вадима Альперина разразился громкий скандал, о котором выше уже упоминал экс-детектив НАБУ Шевченко. Налоговая служба, которую тогда воглавлял Мирослав Продан, арестовала счета десятков компаний, связанных с Альпериным.

Интересно, что самого Продана связывают с еще одним одесским кланом, который промышляет контрабандой. На рынке "7-й километр" он так и называется - "Продановский". Также он известен как "Мелвилл".

После ареста компаний Альперина генпрокурор Юрий Луценко заявил, что одессит предлагал взятку НАБУ в 800 тысяч долларов, чтобы арест был снят. На этом основании Альперина попытались арестовать.

Что и произошло. Правда, суд согласился отпустить предпринимателя под залог в 21 миллион.

С тех пор это дело заглохло, а фамилия Альперина всплыла только после вчерашнего рейда силовиков по киевской таможне, где задержали десять человек и уже упомянутого Тупальского

Почему снова возникло "дело Альперина"

Несмотря на то, что президент Зеленский назвал Альперина "крестным отцом" контрабанды, на самом деле нынешняя история тесно связана с конкуренцией мощных одесских кланов контрабандистов и борьбой политических групп за влияние на таможне.

Задержанного вчера экс-начальника одесской таможни Сергея Тупальского считают креатурой бывшего главы Государственной таможенной службы Игоря Калетника.

За контроль над украинскими таможнями с Альпериным и ставленниками Игоря Калетника давно сражается политик и бизнесмен, а также экс-глава СБУ и Гостаможслужбы Валерий Хорошковский.

Соответственно, им якобы контролируется конкурирующий с Альпериным клан одесских "решал" на таможне, возглавляемый не менее влиятельным одесским предпринимателем и миллиардером Орестом Фирманюком.

"Вместо одного клана контрабандистов теперь на "дежурство" и контроль над контрабандными потоками на таможне просто станут другие "решалы". И черные финансовые потоки просто поменяют направление", - говорит "Стране" источник на одесской таможне.

Ситуацию с одесситом анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Известный одесский предприниматель-контрабандист Вадим Альперин, за поимку которого лично Зеленский назначил награду, вчера через своего адвоката Федура заявил, что никуда не сбегал и готов уже сегодня лично явиться в САП.

Его проблемы закономерны. Также, впрочем, как и при других президентах.

Около каждого нового президента всегда находятся свои «эксперты» по схемам на таможне, которые пытаются отстранить от них Альперина.

Сейчас - это Валерий Хорошковский и Илья Павлюк. Ну и плюс к тому Коломойский, который везде хочет быть и в теме, и в доле.

Потому у Альперина и начались неприятности. Но он человек к ним привычный. Не так давно его хотели посадить и при Порошенко. Он провёл даже некоторое время в СИЗО, но потом все равно вышел на волю.

Сейчас история повторяется. И, судя по заявлению Федура, Альперин и сейчас ожидает, что в Киеве перебесятся и все вернётся на круги своя. Как уже не раз бывало раньше.

Президенты в Киеве меняются, а Вадим Альперин в Одессе остаётся".