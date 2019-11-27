Сотрудники Каменец-Подольского отдела полиции установили и задержали мужчину, который сообщил на линию "102" о заминировании одного из центральных мостов города. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Незнакомец сообщил, что в Каменце-Подольском он заминировал мост под названием "Бегущая лань".

"Полицейские установили личность "шутника". Им оказался местный 40-летний житель, который находился в нетрезвом состоянии. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (карается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет - Ред.)", - говорится в сообщении.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина уже на раз привлекался к административной ответственности за ложные вызовы полиции.

Напомним, что полиция открыла дело на хмельницкого топ-чиновника, который привязал собаку к машине и протащил ее по дороге 1,5 км.

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