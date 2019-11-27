Сегодня, 27 ноября, киевское Динамо отправится в Швецию на матч пятого тура группового раунда Лиги Европы против Мальме.

Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко взял на важную игру 21 футболиста, как переадет пресс-служба "бело-синих".

Вот кто вошел в заявку Динамо

Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан,

Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко,

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский,

Нападающие: Родригес, Соль, Беседин.

Чартерный рейс в аэропорт "Мальме" из "Борисполя" отправится в 11:00. В Мальме команда избрала своей резиденцией отель "Radisson Blu Malmo".

После обеда и отдыха сегодня вечером команда проведет предматчевую тренировку на стадионе Malmö New Stadium. Тренировке будет предшествовать регламентная пресс-конференция главного тренера и одного из игроков команды, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что донецкий Шахтер вырвал ничью в матче против Манчестер Сити и вышел на чистое второе место в группе "С" Лиги чемпионов.