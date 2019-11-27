В Польше открыли дело против бывшего руководства компании EuRoPol GAZ из-за убыточного контракта с "Газпромом", благодаря которому страна потеряла более 220 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной прокуратуры Польши.

Так, 26 ноября, трех бывших руководителей EuRoPol GAZ задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности. Их обвиняют в заключении соглашения с Россией на невыгодных условиях на сумму более 220 млн долларов в 2010 году.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данному делу также походит бывшая заместитель министра экономика Польши Гражина Генцлевськая. Ее обвиняют в том, что она внесла в правительственную документацию неправдивую информацию о позитивной оценке договора между Польшей и Россией.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" официально ответил "Газпрому" на предложение российской стороны о заключении транзитного контракта на 1 год.

Ранее "Страна" писала о том, что "Газпром" увеличил транзит через Украину почти до максимума.