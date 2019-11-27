Двое сотрудников Административно-бюджетного управления Белого дома, которое является промежуточным исполнительным звеном в процессе предоставления военной поддержки Украине, уволились из-за приостановки Трампом помощи украинским военным.

Об этом говорится в показаниях сотрудника этого же управления Марка Сэнди на закрытых слушаний, которые состоялись в этом месяце, отмечает The Hill.

"Двое сотрудников, один из которых работал в юридическом подразделении, подали в отставку частично из-за беспокойства в связи с непонятным замораживанием помощи (для Украины – Ред.)", - приводит издание показания чиновника.

При этом фамилии чиновников не называются в стенограмме, поскольку свидетель отметил, что не хотел бы говорить об их мотивации за них. При этом он подчеркнул, что по крайней мере в тот момент были высказаны определенные разочарования в связи с тем, что причины такого шага в отношении Украины были непонятными и оставались без объяснений.

Марк Сэнди также отметил в показаниях, что считает президента Трампа лицом, которое руководило процессом приостановления военной помощи для Украины. Показания чиновника Белого дома стали частью расследования Палаты представителей по поводу импичмента президента США.

Напомним, что Белый дом объяснил заморозку военной помощи Украине.

Также мы писали о том, что в Конгрессе США готовят отчет по процедуре импичмента Трампа, но ждут новых свидетельств против президента.