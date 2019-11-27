Сотрудничавший с НАБУ бизнесмен Евгений Шевченко обнародовал дополнительную информацию о том, что за обыски вчера проходили на Киевской городской таможне и связал их с делом обвиняемого в контрабанде одесского предпринимателя Вадима Альперина, за поимку которого Зеленский пообещал награду (при этом адвокат Альперина заявил, что он никда не сбегал).

"НАБУ провело обыски и аресты на Киевской таможни, где проходил неистовый по объему грабеж государства. Для соответствующего документирования всех причастных к преступлению лиц детективам понадобилось более двух лет", - сообщил Шевченко в Facebook.

По его данным, "организатором этого схематоза является Вадим Альперин - глава самого мощной контрабандной группировки в Украине - на счетах подконтрольных ему компаний детективы еще в 2017 году арестовали 450 млн.грн". "Именно для разблокирования этих средств Альперин и предложил взятку в размере $800 тыс. на которой и погорел. Впоследствии суд отпустил его под залог, однако своего ареста контрабандист пока не дождался - вчера вечером в результате утечки информации (возможно из САП, возможно через суд) он был предупрежден и скрылся в неизвестном направлении", - пишет бизнесмен.

По словам Шевченко, был арестован "основной исполнитель схематоза - Тупальский Сергей - заместитель руководителя Киевской таможни".

"Когда детективы только начинали расследование этого дела, некоторые журналисты упрекали, что Тупальского никто не арестует, потому что его кум никто иной, как Анатолий Новак - заместитель директора НАБУ. Однако не тут-то было - родственные связи коррупционерам, как видим, не очень помогли. Респект НАБУ. Теперь дело за Высшим антикоррупционным судом - надеюсь, приговоры будут суровые и длительные - других, уроды, что грабят государство, не заслуживают?" - резюмировал бизнесмен.

Фото: facebook.com

Напомним, что после обыска НАБУ задержало Сергея Тупальского, заместителя начальника Киевской таможни.

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