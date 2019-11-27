Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного Комитета Палаты представителей конгресса.

Члены Комитета отказались обнародовать соответствующие бумаги, однако пояснили, что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента.

Демократы начали процесс импичмента, заподозрив, что Трамп задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его политического соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена и его сына.



Палату представителей контролируют демократы, что позволяет вынести импичмент на этом уровне, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство эту инициативу не поддерживает.

Напомним, что у Трампа заявили, что очередные свидетели не имеют доказательств по сознательной задержке военной помощи Украине.

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