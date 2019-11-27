Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу адвокатов журналиста Владимира Скачко, которого СБУ объявила в розыск, на его необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщили адвокаты журналиста в Facebook.

Они отмечают, что ЕСПЧ принял поданную жалобу из-за нарушения прав - ст. 6, 8, 10, 13 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, которые наступили из-за его необоснованного уголовного преследования по делу по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность страны).

Защита считает, что уголовное преследование Скачко происходит "из-за выражения им взглядов на определенные политические процессы, а статья, из-за которой его привлекают к уголовной ответственности, не содержала призывов к действиям, которые были бы наказуемы по ст. 110 УК Украины, поскольку была предметом общественного интереса, содержала оценочные суждения и критиковала ошибки правительства, которые были в 2014 году в Украине в отношениях с Автономной Республикой Крым".

Фото: facebook.com

Напомним, что в марте этого года СБУ пришла с обыском к журналисту Владимиру Скачко.

Также мы писали о том, что за слова "гражданская война" и "киевский режим" журналисту светит до 10 лет тюрьмы.