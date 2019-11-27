Вчера, 26 ноября, донецкий Шахтер выдал в Лиге чемпионов блестящий матч в Манчестере против "горожан" Хосепа Гвардиолы и вырвал ничью у сильного соперника (1:1).

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции рассказал о том, как строил игру, о выходе Соломона, турнирном положении в группе и решающем матче с Аталантой. Об этом передает пресс-служба "горняков".

- Господин Каштру, мы с вами не раз говорили о том, что сейчас вы омолаживаете команду. Молодые игроки соревнуются с более опытными за место в составе. Ваша оценка этой ситуации?



- На самом деле в работе с футболистами я редко смотрю на возраст. Думаю, неправильно разделять их на молодых и более опытных. Я рассматриваю качества, а они действительно есть. Мы сыграли просто фантастически. Говорю это абсолютно обо всех ребятах. Да, не стоит забывать, что у нас были игроки, которые еще могут выступать за U19 или U20. Пятеро наших футболистов - до 23 лет. И все же сейчас не нужно проводить разделение на молодых и опытных, важно растить игроков, стараться, чтобы они становились все продуктивнее. Это не может не радовать тренера. Я могу поздравить всех ребят - они проявили себя на поле просто фантастически.



- Соломон снова стал секретным оружием. Что скажете о нем? Планируете ли использовать его больше в следующих поединках, возможно, в стартовом составе?



- Соломон в принципе сейчас не должен был играть: он получил травму три недели назад в одном из выездных матчей. Было разрешение медицинского департамента, что Манор может провести только 20-25 минут, то есть мы не собирались выпускать его в стартовом составе. Но я предпочитаю говорить о продуктивности не отдельных футболистов, а команды. С точки зрения коллективной работы ребята прекрасно себя показали, и в моменте с голом все было отлично разыграно. Мы можем сказать и о Сикане, и о Маркосе Антонио - они вышли и помогли. И все же я хочу говорить о команде в общем. Важно, чтобы все ребята прогрессировали, с каждым годом становились лучше. Карьера игрока длится не год и не два, это достаточно долгий путь, и очень важно выбирать оптимальные моменты, предоставляя футболистам возможности. У нас каждый много трудится и зарабатывает свое время.



- На ваш взгляд, Шахтер заслужил ничью?



- Честно говоря, любой результат я всегда принимаю нормально. Завершившийся матч никогда не оценивается количеством угловых, фолов, владением или голевыми моментами. Хотя есть определенные цифры, на которые мы должны смотреть. Очень много работали и мы, и Сити. Могли победить мы, мог соперник. Этого никто не знает. Факт в том, что закончили 1:1, - видимо, таков заслуженный результат для обеих команд.



- Как вы оцениваете турнирное положение после победы Аталанты над Динамо Загреб?



- Как, в принципе, мы и ожидали, все решится в последнем туре. Перед встречей с Сити мы играли в Загребе и понимали: если терпим поражение, то фактически вылетаем из турнира. А пока этот матч ничего не решил. Предстоит последний матч в группе с Аталантой, где все будет определено.



- Что с Мораесом? Насколько серьезна его травма?



- Он почувствовал небольшую, но острую боль в копчике. Возможно, он мог играть на самопожертвовании до самого конца, однако мы не стали рисковать. Надеемся, что Мораес восстановится как можно скорее.



- Было видно, что Сикан очень волнуется перед дебютом в Лиге чемпионов. Что вы сказали ему в тот момент?



- Я семь лет отработал в Академии Порту и знаю, как воспитывать молодых игроков, прекрасно понимаю, что ребята чувствуют в такие моменты. Сикан отличный футболист. Он усердно трудится, старается, всегда ждет своей возможности. И этот шанс у него появился. Очень важный момент для самого Даниила, для меня и для всей команды. Разумеется, в таких случаях нужна поддержка. В Шахтер» чувствуется семейная атмосфера. Сикану просто нужны были напутственные слова, которые я ему и сказал.