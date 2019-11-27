Государственный секретарь США Майк Помпео, который уходит в отставку, предложил провести расследование касательно возможного вмешательства Украины в президентские выборы в США 2016 года, пишет Reuters.

"Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что в любой момент, любая страна вмешивалась в американские выборы, мы не только имеем право, мы обязаны выявить это", - заявил он.

Такой ответ Помпео дал на вопрос: "Стоит ли Штатам расследовать обвинения Украины во вмешательстве в выборы?". Однако собственно слова "Украина" он не сказал. Он добавил, что даже предложение вмешаться должно быть расследовано.

Агентство напоминает, что слова госсекретаря противоречат его же оценке разведданных, которые свидетельствовали, что именно Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

Президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались искать доказательства вмешательства Украины в президентские выборы США 2016 года.

Напомним, что Помпео заявил, что Украина это "проект", над которым США работают много лет.

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