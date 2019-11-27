Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева снова выступила с резкой критикой в адрес двух экс-генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко. Во время своего выступления в Лондонской школе экономики она назвала их "неэффективными и коррумпированными".

Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы Марьяна Драч в своем Twitter.

"Я работала с генпрокурорами Шокиным и Луценко, они неэффективны и коррумпированы. Мы передали тонны информации о злоупотреблениях тогдашнего руководства Приватбанка, кого привлекли к ответственности?", - в частности заявила с трибуны Валерия Гонтарева.

Фото: twitter.com/MaryanaDrach

Ранее "Страна" сообщала, что Валерия Гонтарева заявила о том, что постоянно получала угрозы от олигарха Игоря Коломойского на посту главы НБУ.