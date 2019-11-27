В Киев прибыла новый посол Канады Лариса Галадза, которая уже встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и вручила ему копии верительных грамот.

"Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Канады в Украине Ларисы Галадзы", - уточнили в пресс-службе МИД Украины.

Лариса Галадза и Василий Боднаh, фото: пресс-служба МИД Украины

"В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего углубления особого украино-канадского партнерства. Отдельное внимание было уделено ситуации в связи с продолжающейся российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействию с украинской диаспорой, а также развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений", - добавили в пресс-службе нашего МИД.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Канада не пустит к себе граждан Украины из так назваемых "ЛДНР" с паспортами России.