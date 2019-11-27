Скандально известный российский политик, член Госсовета России и глава ЛДПР Владимир Жириновский снова выступил с угрожающим заявлением в адрес Украины.

Глава парламентской фракции ЛДПР заявил, что Россия должна уничтожить Украину. Об этом Владимир Жириновский написал в своем Twitter.

"Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня - это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США - ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", - написал Владимир Жириновский.

Фото: twitter.com/Zhirinovskiy

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Жириновский откровенно рассказал о первом сексуальном опыте с мальчиком.

Так же мы рассказывали, что Жириновский на свой день рождения отрезал от Украины половину территорий.