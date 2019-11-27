Вчера, 26 ноября, донецкий Шахтер провел отличный матч в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов и вырвал ничью у грозного Манчестер Сити (1:1).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился впечатлением от игры и планами на последний матч группового этапа против Динамо (Загреб) в свете того, что Манчестер Сити уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Об этом передает пресс-служба "горняков".

- Выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места - главное, что можно извлечь из результата?



- Да. Некоторые вещи в игре удалось улучшить во втором тайме, но выход в следующий раунд - самое главное, когда ты выступаешь на групповом этапе.



- Манчестер Сити в седьмой раз подряд вышел в плей-офф.

- Семь раз кряду - это много. Дальше турнир будет совершенно другим. Посмотрим, в каких мы будем кондициях. В Лиге чемпионов многое решают детали. Пока же пришло время сфокусироваться на Премьер-лиге. Тоттенхэм снова прошел дальше. Есть также Челси и Ливерпуль. Будет хорошо, если в жеребьевке плей-офф вновь будут представлены четыре английских клуба.



- Возможно, теперь вы задумаетесь о ротации в Загребе? Кто-то из молодых получит свой шанс?



- Конечно, теперь я больше думаю о Премьер-лиге. Если нам понадобится кто-то из футболистов, я могу их задействовать, но это Лига чемпионов, престижное соревнование, и здесь должна играть первая команда. Еще были такие мысли: у тебя 10 очков, у них 5, ты должен быть осторожен… Я помню, как мы летали на выезд к Шахтеру, уже квалифицировавшись в плей-офф. Это не одно и то же, разница все-таки есть. Мы боролись до самого конца, проигрывали 0:2, забили гол - 1:2. Имели возможность добиться ничьей. Естественно, отправимся в Загреб с намерением победить. Из уважения к Шахтеру и Аталанте мы должны это сделать.



- В чем у вас возникли проблемы?



- В первом тайме старались заканчивать атаку слишком быстро. Когда мы теряли мяч, нашим центральным защитникам и фулбекам не хватало времени для того, чтобы восстановить полный контроль, и мы пропустили несколько опасных контратак. Во втором отчасти исправили это и были намного лучше. Порой было тяжело контролировать второй мяч из-за качеств соперника. Я много раз играл против Шахтера - с Барселоной, Баварией и Сити. Они всегда на вершине в Украине, а Украина квалифицировалась на Евро. В этом клубе много талантливых бразильцев, так что с ними нелегко. Кто-то скажет: о, Шахтер хорошо играет… Мы знали это. Повторюсь, мы были намного лучше во втором тайме, чем в первом. При этом оппонент оборонялся достаточно глубоко и мог быть опасен в контратаке.