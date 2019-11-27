Власти США отозвали у Boeing право выдавать сертификаты на лайнеры серии 737 MAX
Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США объявило, что будет единственной структурой, имеющей право выдавать сертификаты летной годности на пассажирские лайнеры Boeing 737 MAX.
В письме, направленном компании Boeing, FAA заявило, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX". Ранее агентство проводило эту работу совместно с компанией-производителем, как передает Интерфакс.
В письме говорится, что управление не допустит Boeing к выдаче сертификатов, пока не будет в полной мере уверено, что компания "располагает функциональными процессами контроля и проверки качества" и что другие процедуры Boeing соответствуют всем нормативным стандартам.
Ведомство также отметило, что еще не завершило изучение, касающееся изменений в конструкции самолета 737 MAX и связанной с этим подготовки пилотов.
Напомним, что все авиакомпании мира прекратили эксплуатацию самолетов Boeing 737 семейства MAX с марта этого года после катастроф в Индонезии и Эфиопии, которые унесли 346 жизней.