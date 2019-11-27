Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, на которой заявил, что Киев выполнил все необходимые условия для встречи на высшем уровне в рамках "Нормандского формата".

"Мы высоко ценим усилия президента Эммануэля Макрона по организации саммита в "нормандском формате" 9 декабря", - в частности отметил Алексей Данилов, как передает пресс-служба СНБО.

По его словам, Украина приложила все усилия для успешного проведения этой встречи: осуществлен обмен пленными, разведены силы и средства на трех участках в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открыт мостовой переход в Станице Луганской.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "Нормандском формате" состоялся, - уточнил Данилов. - Вместе с тем мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров".

В этом контексте секретарь СНБО заявил, что президент Владимир Зеленский считает важным во время встречи "Нормандского формата" достичь договоренностей по конкретным срокам освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан; по достижению перемирия и устойчивого прекращения огня; о возвращении Украине контроля над государственной границей с Россией.

При этом Алексей Данилов отметил следующее: "13 000 человеческих жертв этой войны - факт, с которым должны считаться все. Это наша земля, а российским войскам пора домой. Этот мир нужен не только Украины, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну".

Секретарь СНБО Украины также выразил мнение, что пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию части территории Украины, любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивним и стимулировать РФ продолжать оказывать давление на Украину.

В свою очередь, Этьен де Понсен заявил о поддержке нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора. Он также подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита "Нормандского формата".