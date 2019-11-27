В среду, 27 ноября, одесский бизнесмен Вадим Альперин готов лично прийти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур. Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Альперин (которого называют "королем контрабанды") сбежал и даже назначил за его поимку награду.

В тоже время Федур на своей странице в ФБ пишет, что его клиент никуда не сбегал.

"Переполох или еще что-то. Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня (вторника, 26 ноября - Ред.) “разыскивает” моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В. Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по улице Исаакяна-17. Разыскивать В. Альперина нет никакой надобности. Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от Президента никому не достанется", - заявил адвокат.

Фото: facebook.com/Андрій Федур

Напомним, ранее мы разбирались, что происходит с контрабандой в Одессе.

Как сообщала "Страна", 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям журналистов, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Также мы выясняли, как крушение танкера Delfi у Одессы может быть связано с контрабандными схемами и Порошенко.

Напомним, что в ночь на 26 ноября на закрытой стоянке таможни сгорела машина, принадлежащая семье исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника.