Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнение после игры "Сити" с "горняками", которым теперь предстоит решающая футбольная встреча 2019 года против "Аталанты" в Харькове.

"Прежде всего – была зрелищная игра. Каждому болельщику она понравилась. Результат – хорош для обеих команд. Сити обеспечил себе первое место, а Шахтер – укрепил свои шансы на выход из группы", - рассказал после игры Зинченко. Его цитирует FootballUA.

Александр допустил, что команда "Сити" могла быть подуставшей после тяжелой победы над "Челси" в субботу.

"Бывают такие моменты, что команда на подъеме, или немного на спаде. Не могу сказать, что у нас спад. Все отдаются на тренировках, как было до этого. Шахтер сыграл на уровне даже без своих лидеров. Я просто могу похлопать стоя, и если "горняки" будут играть и дальше в таком ключе, то будут большие шансы на выход из группы", - добавил он.

Рассказал Зинченко и о том, как отреагировал на результат матча наставник "горожан".

"Гвардиола – максималист. Он всегда показывает эмоции. После игры он поздравил ребят с выходом в 1/8 финала и поблагодарил за игру", - сообщил наш игрок.

Как сообщала "Страна", киевское "Динамо" в четверг, 28 ноября, сыграет в гостях в Швеции против "Мальме". Также "Александрия" во Львове примет "Вольфсбург". Александрийцы еще сохраняют шансы на выход из группы.