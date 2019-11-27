Зеленский в Эстонии: велосипед и Коломойский

Президент Владимир Зеленский вчера посетил Эстонию. Правда, он вряд ли остался рад тому, что съездил в эту страну, поскольку по итогу от всей поездки в информпространстве остался только подаренный ему велосипед. Который, возможно, был подарен от чистого сердца, но в Украине был воспринят как троллинг. И в плане напоминания о ездившем на велосипеде "президенте Голобородько" (от которого у президента Зеленского уже ничего не осталось), и просто в контексте фразы "крути педали".

Хотя самым важным все-таки было то, что Зеленский говорил в Таллине. Поскольку, как это обычно бывает, месседжи, произнесенные в одной из европейских столиц, были предназначены, прежде всего, для европейских ушей.

Так вот, уехав подальше от Киева, украинский президент решил разъяснить Западу роль Игоря Коломойского в украинской власти. Объяснил он это просто: Коломойский – не президент, он просто гражданин Украины, один из 73% граждан, проголосовавших за Зеленского.

Ответ был вполне удачным, его легко можно растащить на цитаты для западных изданий. Но с украинскими СМИ сложнее, поскольку в Украине вполне могут задаться вопросом насчет того, как обычный гражданин смог пробраться на фотографию закрытого заседания с участием президента, главы его офиса, премьера и еще буквально пара человек.

Впрочем, похоже, и на Западе в непричастность Коломойского к нынешней украинской власти верят не все – иначе не возникали бы постоянно слухи, что решение вопросов по "Приватбанку" является ключевым требованием МВФ по соглашению с Украиной. Поэтому, если Зеленский хочет доказать "непричастность", ему придется сделать шаги посерьезнее. А если причастность все-таки есть и опровергнуть ее не удастся, то лучше просто послать подальше МВФ и делать то, что делает власть в независимом государстве. Как это делал Голобородько.

Возобновятся ли прямые поставки газа из России?

Иногда у нынешней власти проскальзывает здравый смысл. Хотя из уст всех высокопоставленных чиновников до сих пор звучит заклинание о том, что Украине нужен долгосрочный контракт на транзит российского газа без рецепта, как это сделать, вчера министр энергетики и экологии Алексей Оржель вчера – первым из всех – заговорил о возможностях возобновления прямых поставок газа из России.

Сказал он это вскользь, упомянув о том, что при прямых поставках можно получить скидку и использовать ее для компенсаций гражданам по субсидиям. Можно спорить насчет того, должна ли скидка распространяться на всех граждан или только на нуждающихся, но сейчас в данном заявлении важно другое.

Во-первых, возобновление прямых поставок газа из России – это один из аргументов, которые можно использовать на переговорах с "Газпромом" по транзиту (и это уже что-то – на фоне пустых заявлений предыдущих месяцев).

Во-вторых, министр признал, что при прямых поставках действительно возможна реальная скидка – и это гигантский прогресс по сравнению с заявлениями Порошенко о том, что дешевый газ бывает только в мышеловке.

Но что самое знаменательное – это заявление делает министр, являющийся соратником премьера по BRDO, то есть принадлежащий к "грантовской", прозападной группе. И если он делает такое заявление, то есть надежда, что даже в этой части власти верх возьмет прагматизм. И с Россией удастся о чем-то договориться.

Лукаш: правда о "Небесной сотне"

Февральская революция 2014 года уже выстроилась в достаточно стройную легенду, которую и собираются сохранить в учебниках истории. Однако, поскольку спустя пять с лишним лет большинство общества оценивает саму революцию иначе, чем в 2014-м, для него важно понять, что же было правдой, а что – мифом.

Один из таких мифов подвергла сомнению юрист Елена Лукаш, которая вчера опубликовала расследование о "Небесной сотне". Лукаш не подвергает сомнению саму историю, возведенную в ранг легенды, но приводит факты о том, что далеко не все, кто был зачислен в "Небесную сотню", должны находиться в этом списке.

Причины абсолютно разные – и гибель от рук соратников по Майдану, и смерть в результате естественных причин, и даже непричастность к акциям протеста зимы 2014 года. Тем не менее, все перечисленные Лукаш получили звание Героев Украины.

Нет сомнения, что для тех, кто еще не разочаровался в Майдане, любая попытка ревизии его истории выглядит кощунством. Но обществу – как нынешнему, так и будущему – нужна правда.

Необходимо на официальном уровне выяснить, кто из причисленных к "Небесной сотне" действительно погиб в следствие участия в событиях на Майдане, а кто был причислен к "Небесной сотне" случайно.

Необходимо определить, кто же все-таки стрелял 18-20 февраля – как в майдановцев, так и в правоохранителей.

И, безусловно, необходимо выяснить истинную роль в событиях января-февраля 2014 года тех, кто пришел к власти после бегства Виктора Януковича. Потому что даже всем известная история с винтовкой Пашинского до сих пор не имеет адекватного объяснения.

Нынешние кураторы информпространства много говорят о необходимости отделять факты от фейков. Так вот, если начинать это делать, то начинать нужно с исходной точки – Майдана. Потому что именно он является фундаментом всего, что произошло за последние шесть лет.

Дело Федыны – Зверобой: была ли угроза Зеленскому?

Дело нардепа Софии Федыны и ее соратницы Маруси Зверобой – еще один пример того, насколько искаженной является ситуация в украинском обществе в последние шесть лет. Вчера стало известно, что Госбюро расследований намерено выдвинуть подозрение двум авторшам видеоблога, во время которого звучали угрозы убийства в отношении главы государства. И соцсети разделились по принципу "поддерживаю/не поддерживаю", причем одни изначально считают Федыну и Зверобой виновными, другие во всем винят "режим Зеленского". Хотя на самом деле вопрос должен стоять исключительно в плоскости закона.

При Порошенко проводилось немало экспертиз, во время которых определяли виновность блогеров, журналистов и телеканалов в распространении сепаратизма или "клише российской пропаганды". Даже сейчас, после смены власти, делаются попытки уничтожить сразу три телеканала на основе таких же "экспертиз", не имеющих отношения к Уголовному кодексу.

Между тем, дело Федыны – Зверобой является классическим примером, где нужна незаангажированная юридическая экспертиза заявлений нардепа и блогерши исключительно с точки зрения Уголовного кодекса. Нужно отставить в сторону все эмоции и просто ответить на вопрос: есть ли в этих заявлениях состав преступления и если да, то по какой статье.

Общество должно, наконец, перестать жить в системе координат, где виновность или невиновность определяют политическими взглядами, где убийц объявляют героями только потому, что они убивали с правильной стороны баррикады. Если в таких базовых вещах мы не поставим закон выше всего, законы не будут действовать и во всем остальном.

Появится ли "Слуга народа-2"

А в "Слуге народа" тем временем может созреть очередной кризис. Вчера исключенная из фракции нардеп Анна Скороход заявила, что она и ее коллега по несчастью Антон Поляков создадут в парламенте группу, в которую войдут еще 11 нынешних депутатов из "Слуги народа". То есть речь идет о возможности открытого раскола, хотя и на неравнозначные части.

Насколько этот прогноз верен, сказать сложно. Руководство самой "Слуги народа" призывает не обращать внимания на заявления исключенных. Хотя очевидно, что во фракции – особенно среди мажоритарщиков – есть даже не 11, а 30-40 человек, которые крайне недовольны "политикой партии".

Однако захотят ли они уходить, это еще вопрос. Находясь внутри фракции, они все-таки могут гораздо сильнее влиять на решения власти, чем если образуют отдельную группу (пусть даже наберется два десятка человек для ее официальной регистрации как группы).

Больше того, находясь внутри фракции, эти 11 человек могут собирать вокруг себя недовольных, которых с каждым месяцем будет становиться все больше и больше. И если уж они решат уходить, то такой группой, которая сразу окажется второй по численности в парламенте и лишит "Слугу народа" монобольшинства.

Поэтому сейчас скорее нужно ждать не выхода 11 человек из фракции, а того, что ее руководство начнет поиск 11 диссидентов. Чтобы либо перевоспитать, либо выгнать, пока во фракции не появилась полноценная оппозиция.