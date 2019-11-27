Во вторник, 26 октября, Кабинет министров озвучил свою позицию по задолженностям в зарплатах врачам и педагогам. Напомним, что перед этим Зеленский поручил правительству погасить долги. Ответное заявление Кабмина опубликовано на Урядовом портале.

Правительство пообещало уже 27 октября начать погашение долгов.

"Правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам", — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что в Днепре легендарное КБ "Южное" просит у государства кредит на погашение долгов по зарплате.

Также мы писали, что медики перекрыли трассу Киев-Чоп под Ровно из-за долгов по зарплате.