Компания "Внешторгсервис" (ВТС), которая находится под операционным контролем беглого украинского олигарха Сергея Курченко, получила отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом рассказали два источника в угольных компаниях Донбасса и подтвердил источник, близкий к ВТС, передает РБК.

Отмечается, что в 2017-ом связанные с Курченко структуры получили в управление промышленные предприятия и угольные шахты "ЛНР" и "ДНР". Ранее они принадлежали в том числе компаниям ДТЭК и "Метинвест" Рината Ахметова.

ВТС в 2018 году стал единственным покупателем угля Донбасса.

По данным источника РБК, близкого к угольным компаниям Донбасса, долг ВТС перед шахтами составляет около 8 млрд руб. В целом бюджету и госпредприятиям "ЛНР" и "ДНР" компания задолжала около 25 млрд руб (или около 400 миллионов долларов), утверждает один из собеседников РБК.

Источник, близкий к ВТС, сказал РБК, что долг компании перед предприятиями "ДНР" составляет около 8 млрд руб., из которых угольщикам — 2,5 млрд руб., энергетикам — 3 млрд руб., а остальное — железнодорожникам и предприятиям снабжения. Он добавил, что ВТС должен закупать не менее 400 тыс. т угля в месяц, а вывозит 80–120 тыс. т. Компания, по его словам, за три года не отчисляла денег на капремонт металлургических предприятий.

По словам собеседников РБК, ВТС провел реструктуризацию долга, в результате которой выплаты по нему начнутся только через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено.

Летом 2019 года стало известно о том, что ВТС систематически нарушал сроки договорных обязательств по оплате продукции. Ассоциация промышленников и недропользователей "ЛНР" написала об этом в письме правительству "республики": из-за задолженности ВТС рабочие предприятий региона не получали зарплату и угрожали забастовками, жаловались они.

Еще летом собеседники РБК говорили, что на предприятиях в "ЛНР" и "ДНР", находящихся под управлением ВТС, проходят сокращения и наблюдаются проблемы с выплатой зарплат. Угольщики обращали внимание властей и на проблемы с вывозом продукции из-за действий другой компании Курченко, "Газ-Альянс", которая отвечает за сбыт всего угля с территорий "ЛНР" и "ДНР". По их словам, компания не давала вывозить эту продукцию из "ЛНР", так как она необходима для коксохимических заводов ВТС.

Напомним, на неподконтрольной Украине территории Донбасса расположены крупные металлургические комбинаты — Алчевский и Енакиевский — совокупной мощностью около 5 млн т стали в год, Харцызский трубный завод, Донецкий электрометаллургический завод и Юзовский металлургический завод, а также угольные предприятия "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит" и "Комсомолец Донбасса", где до войны Украина добывала более 16 млн т угля в год.

Ранее сообщалось, что металлургический холдинг Ахметова и Новинского возобновил импорт угля из России.

Также мы писали, что Россия перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь.