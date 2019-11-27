Руководство Кабмина передало в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) на приватизацию еще 76 государственных предприятий. Общее число выставляемых на продажу объектов достигло 415.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во вторник, 26 ноября. Его цитирует пресс-служба Кабмина.

"В общем передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд грн от их продажи", – рассказал он.

Сообщается, что 339 предприятий были на балансе Министерства экономического развития и торговли Украины, еще 76 – из других ведомств, в том числе Министерства энергетики и защиты окружающей среды, Мининфраструктуры и Государственного управления делами.

Объекты, которые будет продавать ФГИУ, расположены в разных регионах Украины.

По состоянию на 26 ноября Минэкономразвития проанализировало 1400 предприятий, которые можно передать на приватизацию.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

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